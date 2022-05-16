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Fenerbahçe - Karagümrük maçı yazar yorumları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı. Spor yazarları, Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçını yorumladı

16.05.2022 - 10:13 | Güncelleme: FUTBOL

  • ERMAN TOROĞLU

    Üst üste maçlar... Biri bitiyor biri başlıyor. Kalite yine yok. Heyecan eh işte!.. Her şey belli... İkincilik hikayesi var. Onda da Fenerbahçe futbolcular 'beraberlik bize yeter, ne olur ne olmaz' deyip sağlama oynuyor. Ama seyirci memnun olmuyor! Tabii burada da futbolcular haklı... Hücuma gidersin bir kontra yersin, yanarsın. Hedefe ulaşıyorsan skoru koruyacaksın.

  • Bu sonuçtan sonra Fenerbahçe'nin de ikinciliği kesinleşti. Haftaya da 3 ve 4. belli olacak. Tuhaf bir ligi bitiriyoruz. Federasyonuyla, kulüp yöneticileriyle, teknik direktörleriyle, futbolcularıyla ve özelikle hakemleriyle... Maalesef ama maalesef seneye yine aynı aktörleri seyredeceksiniz. Bu seneden iyi olacağını zannetmiyorum. 

  • UĞUR MELEKE

    Kim, Mert Hakan ve Crespo’yu arıyorlar. Bu oyuncuların ikameleri onların işlerini yapamadılar tam anlamıyla. Fenerbahçe’nin dün en büyük problemi bağlantı oyunuydu. Birinci-ikinci ve ikinci-üçüncü bölge geçişlerinde önceki haftalardaki kadar akışkan değillerdi. 

  • Özellikle ilk 70 dakikada yavaşlardı. Ve tahmin edilebilir bir oyun oynadılar. Bu noktada hem Mert, hem de Crespo’nun eksikliklerini hissettiklerini düşünüyorum.

  • ERCAN GÜVEN

    Hani, “her eve lazım” denilen şeyler vardır ya… İsmail Kartal da onlardan biri! Her kulübe lazım bir İsmail Kartal. Fenerbahçe son düzlükte nal toplarken geldi. Ön gruptakilerin hepsini geçti, uzak ara olana yetişemedi, o kadar. Yeterli mesafe yoktu çünkü. 

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