ERMAN TOROĞLU

Üst üste maçlar... Biri bitiyor biri başlıyor. Kalite yine yok. Heyecan eh işte!.. Her şey belli... İkincilik hikayesi var. Onda da Fenerbahçe futbolcular 'beraberlik bize yeter, ne olur ne olmaz' deyip sağlama oynuyor. Ama seyirci memnun olmuyor! Tabii burada da futbolcular haklı... Hücuma gidersin bir kontra yersin, yanarsın. Hedefe ulaşıyorsan skoru koruyacaksın.