Fenerbahçe kalesine duvar ördü! İnanılmaz istatistik...
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Fenerbahçe, bu sezon İsmail Kartal yönetiminde rakiplerine gol şansı tanımıyor
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Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, ligde oynadığı tüm maçları kazanarak kendi rekorunu egale etmeyi başardı. Söz konusu süreçte gol yollarında son yılların en etkili dönemini yaşayan Fenerbahçe, savunmada ise tarihi bir başarıya imza attı.
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Oynadığı 4 deplasman maçını gol yemeden kazanan sarı-lacivertliler, Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 4 deplasman maçında kalesini gole kapattı. Deplasmanda tarihi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, sahasında oynadığı 4 maçta ise 3 gol yedi.
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Fenerbahçe, daha önce en iyi savunma performansını 1966-1967 ve 1997-1998 sezonlarında göstermişti. 1966-1967 sezonunda ilk 3 deplasmanında rakiplerine şans tanımayan sarı-lacivertliler, 4. maçında kalesinde 2 gol görmüştü. Fenerbahçe, 1997-1998 sezonunda da ilk 3 deplasmanında gol yemezken, dördüncü maçında kalesini korumayı başaramamıştı.
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Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde 14 sezon sonra en iyi deplasman başlangıcına da imza attı. Son olarak Alman teknik adam Christoph Daum yönetiminde 2009-2010 sezonunda benzer bir sezon başlangıcına imza atan sarı-lacivertliler, ilk 4 deplasman maçını kazanmayı başarmıştı. Fenerbahçe, o sezon deplasmanda kazanma serisini 5. maçında Gaziantep'te yitirmişti.
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Fenerbahçe, ligde oynadığı son 4 maçta kalesine duvar ördü. Sezonun ilk maçında Gaziantep FK'den 1 gol yiyen Fenerbahçe, 2 ve 3. haftalarda gol yemedi, 4. maçında Bitexen Antalyaspor'a karşı 2 gole engel olamadı.
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Ardından savunmada büyük bir çıkış yakalayan sarı-lacivertliler, sırasıyla Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında gol yemedi. Bu sezon ligde 8 maça çıkan Fenerbahçe, toplamda 6 maçta kalesini gole kapattı.
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