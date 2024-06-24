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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe kafilesi, Topuk Yaylası Tesisleri’ne gitti - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe kafilesi, Topuk Yaylası Tesisleri’ne gitti

        Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'ne gitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 14:09 Güncelleme: 24.06.2024 - 14:09
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        Fenerbahçe'de kamp çalışmaları başladı!
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        Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk etap kamp çalışmaları için Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Topuk Yaylası Tesisleri’ne geldi.

        Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'nden saat 10.00’da hareket eden Fenerbahçe kafilesi, 12.30 dolaylarında tesislere ulaştı. 24-29 Haziran tarihleri arasında çalışmalarını yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde milli oyuncuların yanı sıra izinli olan isimlerden eksik bir şekilde burada sürdürecek olan sarı-lacivertli ekip, kampın son gününde Mehmet Topal’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile sezonun ilk hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

        Fenerbahçe, yeni sezonun ilk antrenmanını bugün saat 17.00’de gerçekleştirecek.

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