Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımında Arzu Özyiğit görevinden ayrıldı
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımında genel menajer Arzu Özyiğit görevinden ayrıldı
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nda genel menajer Arzu Özyiğit ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2019'dan bu yana kulübümüzün kadın basketbol şubesinde genel menajerlik görevini üstlenen Arzu Özyiğit, Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'mızdaki görevinden ayrılmıştır." denildi.
Sarı-lacivertli ekipte FIBA Avrupa Ligi ve FIBA Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Arzu Özyiğit'e verdiği emekler için teşekkür edilerek, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.