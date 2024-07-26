Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Gabby Williamsı transfer etti
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Fransız forvet oyuncusu Gabby Williams ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında atağa kalktı. Sarı Lacivertliler, Fransız forvet oyuncusu Gabby Williams ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "WNBA ve Avrupa Kadın Basketbolu'nun en özel oyuncuları arasında yer alan Gabby Williams’a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Fransa Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Williams, son olarak LDLC ASVEL Feminin takımının formasını giydi.