İstanbul'da 25. mücadele

İki takım arasında geride kalan 51 maçtan 23'ünü Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 77-35 üstünlüğü bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında İzmir'de oynanan karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki ekip, ligde İstanbul'da 25. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 15-2 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 7 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 49, Göztepe ise 15 gol attı.

Göztepe, İstanbul'da Fenerbahçe karşısındaki galibiyetlerini 1966-1967 sezonunda 1-0, 1999-2000'de de 3-2'lik sonuçlarla elde etti.

Fenerbahçe, İstanbul'daki 24 maçın 13'ünde Göztepe'den gol yemedi, sadece 5'inde gol yollarında suskun kaldı.

Öte yandan iki takım arasında 1959-1960 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Bursa'da yapıldı ve golsüz sona erdi.

Geçen sezon İstanbul'daki maçı Fenerbahçe 2-0 kazandı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 51 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı.

1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 7 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.