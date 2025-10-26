Habertürk
        Fenerbahçe ile Gaziantep FK 13. randevuda!

        Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 13. kez karşılaşacak

        Giriş: 26.10.2025 - 12:24 Güncelleme: 26.10.2025 - 12:24
        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın karşı karşıya gelecek Gaziantep FK ile Fenerbahçe, ligde 13. kez birbirine rakip olacak.

        Ligde iki takım arasında daha önce oynanan 12 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü bulunuyor.

        Sarı-lacivertliler, rakibini 10 kez mağlup ederken Gaziantep FK ise 2 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Rekabette beraberlik yaşanmadı.

        Söz konusu maçlarda Fenerbahçe'nin 30 golüne, Gaziantep FK 13 golle yanıt verdi.

        GAZİANTEP'TEKİ MAÇLAR

        Fenerbahçe, daha önce rakibiyle deplasmanda 6 kez karşılaştı.

        Gaziantep'teki maçlarda sarı-lacivertli takım 4 kez sahadan galibiyetle ayrılırken ev sahibi ekip de 2 kez kazanan taraf oldu.

        Fenerbahçe, Gaziantep'teki maçlarda 11 kez gol sevinci yaşarken Gaziantep FK ise 8 gol attı.

        FENERBAHÇE SON 7 MAÇI KAZANDI

        İki takım arasında ligde oynanan son 7 maçı Fenerbahçe kazandı.

        Gaziantep FK, 2021-2022 sezonunun ilk yarısında sahasında oynadığı müsabakadan 3-2'lik galibiyetle ayrılırken bu maçın ardından çıkılan 7 düelloda da 3 puanı alan taraf Fenerbahçe oldu.

        İki takım arasındaki en farklı galibiyeti ise Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunun ilk yarısında sahasında 5-0 kazanarak aldı.

        Gaziantep'te oynanan müsabakalarda Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda 2-0, 2024-2025'te de 3-1'lik skorlarla kazanarak deplasmandaki en farklı galibiyetlerini elde etti. Gaziantep FK ise 2020-2021 sezonunda evinde 3-1 kazanarak rakibine karşı en farklı skoruna imza attı.

