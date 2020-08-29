Fenerbahçe için Giuliano iddiası...

Fransız gazeteci Manu Longon, sarı lacivertlilerde 2017-2018 sezonunda forma giyen ve daha sonra Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'a 10.5 milyon Euro bonservisle gönderilen Brezilyalı on numara Giuliano'nun, Fenerbahçe'ye geri dönmek üzere olduğunu yazdı.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nasr forması giyen 30 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.