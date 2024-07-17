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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Hull City maçı hangi kanalda canlı şifresiz mi yayınlanacak?

        Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Hull City maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde çalışmalarını Jose Mourinho yönetiminde İstanbul'da sürdürüyor. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesinde hazırlık maçlarına çıkıyor. Bu kapsamda Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe resmi müsaba öncesinde son ciddi sınavına çıkacak. Peki, "Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Hull City maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2024 - 23:14 Güncelleme: 17.07.2024 - 23:14
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        • 1

          Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı için nefesler tutuldu. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadelenin biletleri satışa sunulurken, karşılaşmanın oynanacağı tarih taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Hull City maçı hangi kanalda canlı şifresiz mi yayınlanacak?" İşte Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          FENERBAHÇE - HULL CİTY MAÇI NE ZAMAN?

          Fenerbahçe ile Hull City arasındaki hazırlık mücadelesi 18 Temmuz Perşembe günü saat 20.30’da oynanacak.

        • 3

          FENERBAHÇE - HULL CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

          Fenerbahçe ile Hull City maçı TV8,5 ve Exxen üzerinden ekranlara gelecek.

        • 4

          FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇI KARNESİ

          Sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını Topuk Yaylası'nda, ikinci etap hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştiren sarı-lacivertliler, bu süreçte 4 hazırlık maçına çıktı.

          İlk etap kampında Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya ekibi Petrolul Ploiesti'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Avusturya kampında ise Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg ile karşılaştı. Hajduk Split'e 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Admira Wacker ile 1-1 berabere kalırken, Strasbourg'u 4-0 yendi.

        • 5

          Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, "Summer Tour 2024" kapsamında hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor. İngiliz ekibi İstanbul'da çıktığı ilk hazırlık maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

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