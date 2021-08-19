5 İSİM YOK, FORVETTE KİM OYNAYACAK?

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun, Dimitris Pelkas ve Enner Valencia, HJK Helsinki karşısında forma giyemeyecek. Eldeki tek forvet olan Samatta ise UEFA listesinde olmadığı için oynayamayacak. Teknik direktör Pereira'nın ileri uçta Osayi'yi oynatması bekleniyor.