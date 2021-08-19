Sarı Lacivertli ekip Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya'nın köklü ekiplerinden Helsinki'yi evinde konuk edecek. Fernerbahçelilerin merakla beklediği Fenerbahçe Helsinki maçı ile ilgili ayrıntılar...

FENERBAHÇE - HELSİNKİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Helsinki maçı 19 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadele TV8'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11'İ

Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner Erkin, Gustavo, Sosa, Pelkas, Mesut Özil, İrfan Can, Samatta

FENERBAHÇE - HELSİNKİ RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Müsabakanın rövanşı 26 Ağustos Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak.