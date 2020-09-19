Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleşen idman; ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başladı. Taktiksel ve bireysel çalışmalarla devam eden idman, aktif dinlenmeye yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

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