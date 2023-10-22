7' Szymanski, 15' Osayi-Samuel, 39' Dzeko

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Volkan Bayarslan

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

Hatayspor: Erce, Kilama, Burak Yılmaz, Burak Bekaroğlu, Ghoulam, Aburjania, Matondo, Bashiru, Rivas, Fernandes, Dadaşov

Teknik Direktör Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte ligde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen 3 takım arasında yer alıyor.

Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da oynadığı toplam 16 maçın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı haftada puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada kalesini gole kapadı. Sarı-lacivertliler, söz konusu süreçte deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederken, evinde RAMS Başakşehir'i 4-0 ve Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 17 yıl kaleci olarak formasını giydiği Fenerbahçe'ye karşı teknik direktörlük kariyerinde 3 kez sahaya çıktı. 2021-2022 sezonunda Fatih Karagümrük Teknik Direktörü olarak görev yapan Demirel, kırmızı-siyahlı takımın başında Fenerbahçe'ye rakip olduğu 2 lig maçından 2 beraberlikle ayrıldı. Söz konusu sezonun ikinci yarısında Ülker Stadı'nda oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmada, Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü İsmail Kartal yapıyordu. Geçen sezon Hatayspor'un başında eski takımı Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda boy gösteren Demirel, sahadan 4-0'lık yenilgiyle ayrılan taraf oldu. Volkan Demirel'in çalıştırdığı takımlar, Fenerbahçe'ye karşı 3 maçta 1 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 5 gol gördü.

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KARŞILAŞMANIN ÖNE ÇIKAN NOTLARI!

● Fenerbahçe’nin Süper Lig’de iç sahada gol yemediği takımlar arasında en fazla konuk ettiği rakibi Hatayspor (3 maç). Hatay ekibini ağırladığı ilk maçtan golsüz beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, son iki randevuyu 2+ gol atarak kazandı (4-0; 2022/23 & 2-0; 2021/22).

● Hatayspor’un Süper Lig’de mağlup edemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Fenerbahçe (1B 4M; hükmen mağlubiyetler hariç).

● Fenerbahçe-Hatayspor maçı, 2016/17’den (Beşiktaş-İstanbul Başakşehir; 12’nci hafta) bu yana Süper Lig’de namağlup iki takımın en geç karşı karşıya geldiği mücadele olacak.

● Ligdeki son üç deplasman maçı 0-0 biten Hatayspor, Beşiktaş’tan (6 maç; Eylül-Aralık 1972) bu yana SüperLig’de üst üste 4+ dış saha karşılaşmasından golsüz beraberlikle dönen ilk takım olabilir.

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● 2023/24 Süper Lig sezonunda oynadığı sekiz maçtan da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, lig tarihinde birsezona dokuzda dokuz yaparak başlayan ilk takım olmayı hedefliyor.

● Bu sezon Süper Lig’de Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte mağlubiyet yaşamayan üç takımdan biri olanHatayspor (3G 5B), Konyaspor’dan (2021/22) bu yana bir sezonun ilk sekiz karşılaşmasında beş beraberlik alan ilk ekip oldu.

● 2023/24 Süper Lig sezonunda rakip ceza sahasında topla maç başına 38.4 kez buluşan Fenerbahçe, Opta’nın detaylı analize başladığı 2014/15’ten bu yana bir sezondaki en yüksek ortalamanın sahibi konumunda.

● Bu sezon Edin Dzeko ile birlikte iç sahada en fazla Süper Lig golü atan Fenerbahçe oyuncusu olan Sebastian Szymanski (4), 2014/15’ten bu yana sarı-lacivertli formayla taraftarı önünde çıktığı ilk dört karşılaşmada da gol katkısında bulunan ilk oyuncu oldu (4 gol & 1 asist).

● Carlos Strandberg ve Fisayo Dele-Bisharu (4), Ayoub El-Kaabi ile birlikte Hatayspor formasıyla çıktığı ilk sekiz Süper Lig maçında en yüksek gol sayısına ulaşan isimler konumunda.

● Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’in Süper Lig kariyerinde mağlup edemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Fenerbahçe (2B 1M).