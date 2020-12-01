Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin olduğu 29 Kasım Pazar günü kayınvalidem Birşen Yıldırımkaya'yı kaybettik. Hastane işlemleri vs. derken o gün son yolculuğu için memleketi Isparta'ya doğru yola çıktık. Dolayısıyla derbiyi izleyemedim. Bu nedenle Kontra'ya - Son Round'a katılamadım. Tatava'yı çekmedim. Maç yazısı da yazmadım. Uzun özetini birkaç kez izledim. Neredeyse tüm yazarların maç yazılarını okudum. Derbi ile ilgili izlenimim şu ki bedava penaltı ve kolay kırmızı karta rağmen Beşiktaş 4-3 kazanmış. Siyah-beyazlıları tebrik ediyorum. Tüm yazarlar Sergen Yalçın'ın Erol Bulut'a üstün geldiğini yazmış.
Ben Erol Hoca'yla ilgili fikrimi beyan etmiştim, tekrarlayalım: Taktik bilgisi yok ve Anadolu takımı hasletleri var. Kafaca İstanbul'a gelirse bu takım şampiyon olur. Ama şu ana kadar ürettiği tek felsefe: Birlikte kazanıyor birlikte kaybediyoruz.. Aman ne mühim bir tespit! Ben artık kendisine değil sportif direktör Emre Belözoğlu'na sorular sormak istiyorum. Bu dakikadan itibaren benim gözümde sorumlu Sayın Belözoğlu'dur çünkü.
Geçelim sorulara;
1- İki hafta sezon öncesi desek, ikişer kez ikişer haftadan toplam 4 hafta milli ara eklesek, ee 10 tane de lig haftası desek tam 16 haftadır bu takım Erol Bulut'un gözetiminde. Bu takıma hala "yeni takım" demek ayıp değil midir?
2- Sayın Belözoğlu, bu takım ne oynuyor? Bakın formasyondan bahsetmiyorum. Bu takımın oyunu nedir? Hızlı pas oyunu mu, yavaş pas oyunu mu, dripling oyunu mu, uzun top oyunu mu? Nedir? Bence hocanızın oyun bilgisi yok. Sizce var mı?
3- Madem formasyondan başka bir şey bilmiyor hocanız o zaman formasyon konuşalım. 3'lü denemeleri yaptı mı mesela ya da 4-4-2? Yoksa 4-2-3-1 statik Türkiye ligi resmi dizilişinden başka bir şey bilmiyor olabilir mi?
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