☆☆

Bu soruların samimi cevapları verilmeden kalıcı başarı gelemez. Kendinizi kandırır zaman geçirirsiniz. Erol Bulut iyi bir teknik adam mı yoksa sadece iyi bir antrenör mü çok kısa bir sürede göstermek zorunda. Yoksa Belözoğlu'na yeni hocayı sormak zorunda kalırız.

NOT: Benim ve ailemin koronavirüs hastalığı süresince sonrasında kayınvalidemin vefatı dolayısıyla arayan, soran mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun.