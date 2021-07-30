Fenerbahçe Greuther Fürth maçı için geri sayım başladı. Süper Lig 2021-2022 sezonu öncesi 5. hazırlık maçına çıkacak Fenerbahçe'de, hedef bol gollü galibiyetle moral bulmak...

FENERBAHÇE GREUTHER FÜRTH MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde beşinci hazırlık maçında 31 Temmuz Cumartesi günü sahasında ve seyircisi karşısında Greuther Fürth ile karşılaşacak.

Tarih: 31 Temmuz 2021 Cumartesi

Yayın: TRTSPOR