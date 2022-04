Maçın başından sonuna kadar “canavar” gibi oynayan, sahanın her yerini dolaşan, her tehlikeyi büyümeden bastıran adeta “deli danalar” gibi dolaşan, daha doğrusu “canını dişine takıp koşan” Crespo vardı. Bu nasıl bir kondisyon, bu nasıl bir yürek, bu nasıl bir takımdaşlık duygusu... Nerede bir topa müdahale gerekiyorsa, savunmada, hücumda, orta alanda; her yerde Crespo vardı... (MİLLİYET)