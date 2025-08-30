Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne konuk oluyor - Gençlerbirliği Haberleri

        Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne konuk oluyor

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın akşam Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Kanarya, Başkent Ankara'da bu sezonun ilk deplasman galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde takımın başında antrenör Zeki Murat Göle olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2025 - 10:18 Güncelleme: 30.08.2025 - 10:18
        • 1

          Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

          Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

        • 2

          Avrupa müsabakası nedeniyle ligde ilk hafta maçı ertelenen Fenerbahçe, açılışı 2. hafta Göztepe deplasmanında yapmış ve rakibiyle golsüz berabere kalmıştı.

          Ligde geçtiğimiz hafta ise taraftarı önünde Kocaelispor'u 3-1 yenen sarı-lacivertli ekip, ilk galibiyetini elde etmişti.

          Gençlerbirliği ise 3 karşılaşmada henüz puanla tanışamadı. Kırmızı-siyahlılar, Samsunspor ve Gaziantep FK'ya deplasmanda 2-1'lik skorlarla yenilirken, sahasında da Antalyaspor'a 1-0 kaybetti.

        • 3

          TAKIMIN BAŞINDA ZEKİ MURAT GÖLE OLACAK

          Fenerbahçe'de Gençlerbirliği karşısında takımın başında Zeki Murat Göle bulunacak.

          Sarı-lacivertlilerde yönetim kurulu, dün teknik direktör Jose Mourinho ile yolları ayırma kararı almıştı.

          Mourinho'nun yokluğunda takımın başında Gençlerbirliği karşısında Göle yer alacak.

        • 4

          TAKIMDA 5 EKSİK

          Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

          Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Cenk Tosun ve Mert Hakan Yandaş'ın tedavilerine devam ediliyor.

          Bu isimlerin yanı sıra Benfica mücadelesinde sakatlık yaşayan Jhon Duran ve Nelson Semedo'nun müsabakada oynaması beklenmiyor.

        • 5

          EDSON VE DORGELES NENE SAHNE ALACAK

          Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkacak.

          Alvarez, teknik heyetin görev vermesi durumunda forma giyebilecek.

        • 6

          Öte yandan Kocaelispor karşısında ilk defa kadroya dahil olan Dorgeles Nene, söz konusu maçta şans bulamamıştı.

          Nene de teknik heyetin şans vermesi durumunda formayı ilk kez sırtına geçirecek.

