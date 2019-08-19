Süper Lig'de ilk haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep'i konuk etti. Sarı-lacivertliler, mücadelenin ilk 23 dakikasında 3 penaltı kazandı. 6. dakikada Max Kruse'nin düşürülmesi sonrası hakem beyaz noktayı gösterirken atışı kullanan Moses fileleri havalandırdı. 12. dakikada bu kez Kanarya'dan kaptan Emre Belözoğlu yerde kaldı. Hakem yine penaltıya hükmederken ilk penaltıyı kullanan Moses bu kez kaleci Günay'ı geçemedi. Fenerbahçe 23. dakikada ise VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen kaptan Emre Belözoğlu farkı 3'e çıkaran isim olurken Kadıköy'e de golle döndü.

EN SON 2017'DE OLMUŞTU

Süper Lig'de bir maçın ilk yarısında 3 penaltı kararı en son 2017-2018 sezonunda verildi. 10 Aralık 2017'de Osmanlıspor ile Alanyaspor arasında oynanan maçta hakem 3 kez beyaz noktaya gitmişti.