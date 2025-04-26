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        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında: İşte Mourinho'nun 11'i! - Gaziantep FK Haberleri

        Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında: İşte Mourinho'nun 11'i!

        Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe bu akşam Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 33. haftaya giren Fenerbahçe kalan maçlarda hata yapmak istemiyor. Sarı-lacivertliler Gaziantep FK deplasmanında 3 puan arayacak. İç sahada en başarılı 3. ekip olan Gaziantep FK ise 15 maçta 10 galibiyet 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 33 puan toplayarak dikkatleri üzerine çekti. İşte mücadeleye dair tüm detaylar ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.04.2025 - 09:47 Güncelleme: 26.04.2025 - 09:47
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        • 1

          Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda bu akşam Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek ve mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

        • 2

          Ligde son olarak evinde Kayserispor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında çok kritik 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Gaziantep deplasmanından kayıpsız dönmeyi hedefliyor.

          Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, haftaya lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 72 puanla 2. sırada girdi.

        • 3

          Ligde çıktığı 30 maçta 42 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 40 kez havalandırdı ve kalesinde aynı sayıda gol gördü.

        • 4

          FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

          Gaziantep FK'ye konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

          Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Allan Saint-Maximin, Mert Müldür ve Sofyan Amrabat'ın hafif sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadığı belirtildi.

          Tedavi süren Mert Hakan Yandaş'ın da kamp kadrosuna dahil edilmediği aktarıldı.

        • 5

          Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

          İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Burak Kapacak, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Cenk Tosun.

        • 6

          DERBİ ÖNCESİ 4 OYUNCU SINIRDA

          Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

          Sarı-lacivertli takımda Fred Rodrigues, Filip Kostic, Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Kahveci, bu müsabakada kart görmeleri halinde 34. haftadaki Beşiktaş takımlarını yalnız bırakacak.

        • 7

          EVİNDE KAYBETMİYOR

          Ligde evinde oynadığı 15 maçın 10'undan galibiyetle, 3'ünden beraberlikle ayrılan Güneydoğu temsilcisi, sadece lig lideri Galatasaray ve 3. sırada yer alan Reeder Samsunspor'a kaybetti.

          Taraftarı önünde kalesinde 8 gol gören Gaziantep FK, iç sahada en az gol yiyen takım unvanını koruyor. Gaziantep ekibi, sahasındaki maçlarda ise 21 kez rakip ağları havalandırdı.

        • 8

          FENERBAHÇE KARŞISINDA YÜZÜ GÜLMÜYOR

          Ligde bu sezon 6. sezonunu geçiren kırmızı-siyahlı ekip, Fenerbahçe karşısında en son galibiyetini 3 yıl önce taraftarı önünde oynadığı maçta aldı.

          Rakibini 3-2 mağlup eden Gaziantep ekibi, o maçtan sonra rakibiyle 6'sı Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere 8 maça çıktı ve hepsini kaybetti.

          İstanbul ekibiyle ligde 11 kez karşılaşan Gaziantep FK, bu maçlarında 9'undan mağlubiyetle 2'sinden galibiyetle ayrıldı, iki takımın mücadelelerinde beraberlik olmadı.

          Bu maçlarda rakip ağları 12 kez havalandıran Güneydoğu temsilcisi, kalesinde 27 gol gördü.

        • 9

          SELÇUK İNAN VE 2 FUTBOLCU YOK

          Gaziantep FK'de takımın golcü ismi Okereke, RAMS Başakşehir maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

          İtirazdan dolayı kırmızı kart gören teknik direktör Selçuk İnan ve yine takımın etkili ismi Kozlowski de kırmızı kart cezası dolayısıyla sahada yer alamayacak.

          Kırmızı-siyahlı ekipte Ogün Özçiçek, Semih Güler ve Sorescu sarı kart sınırında yer alıyor. 3 oyuncu kart görmeleri durumunda 34. haftada Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.

        • 10

          12. KEZ RAKİP OLACAKLAR

          Gaziantep FK ile Fenerbahçe, ligde 12. kez birbirine rakip olacak.

          Ligde iki takım arasında daha önce oynanan 11 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü bulunuyor.

          Sarı-lacivertliler rakibini 9 kez mağlup ederken, Gaziantep FK 2 müsabakayı kazanabildi. Söz konusu rekabette beraberlik yaşanmadı.

          Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 27 golüne, Gaziantep FK 12 golle yanıt verdi.

        • 11

          İşte Mourinho'nun muhtemel 11'i:

        • 12

          Livakovic

        • 13

          Çağlar Söyüncü

        • 14

          Skriniar

        • 15

          Yusuf Akçiçek

        • 16

          Filip Kostic

        • 17

          Oğuz Aydın

        • 18

          Szymanski

        • 19

          Fred

        • 20

          Dusan Tadic

        • 21

          Talisca

        • 22

          En-Nesyri

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