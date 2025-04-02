Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Fenerbahçe- Galatasaray derbisi hangi kanalda?

        Fenerbahçe- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Fenerbahçe- Galatasaray derbisi hangi kanalda?

        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede galip gelen takım adını yarı finale yazdıracak. Berabere kalınması halinde maç uzatmalara gidecek. Uzatma diliminde de eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları yapılacak. Peki, "Fenerbahçe- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Türkiye Kupası Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı tarihi ve maç saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 13:04 Güncelleme: 02.04.2025 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fenerbahçe-Galatasaray maçına sayılı saatler kaldı. İki ezeli rakip Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında karşılaşacak. Üstün gelen taraf Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselecek. Derbiyi kazanan takım, TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek. Peki, Fenerbahçe- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Fenerbahçe- Galatasaray derbisi hangi kanalda? İşte detaylar...

        • 2

          FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

          Fenerbahçe - Galatasaray çeyrek final Türkiye Kupası maçı 2 Nisan Çarşamba (bugün) 20.45'te oynanacak.

          FENERBAHÇE- GALATASARAY CANLI SKOR İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

          Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ATV'den şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

          İrfan Can, Mert, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Amrabat, Szymanski, Kostic, Tadic, Talisca, En-Nesyri

        • 5

          GALATASARAY MUHTEMEL 11

          Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen

        • 6

          ZTK ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR

          Fenerbahçe ile Galatasaray, bu turnuvada 1988-1989 sezonundan bu yana toplam 13 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 6 galibiyetle öne çıkarken, Fenerbahçe 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Ezeli rekabette sarı-kırmızılılar, kupa maçlarında üstünlük sağlamayı başardı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den "Türkiye partisi" çağrısı
        Bahçeli'den "Türkiye partisi" çağrısı
        Akademisyen kadın da bu tuzağa düştü! Milyonluk dolandırıcılık!
        Akademisyen kadın da bu tuzağa düştü! Milyonluk dolandırıcılık!
        Volkan Konak'a veda günü
        Volkan Konak'a veda günü
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Mustafa Kayhan'ın ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
        Mustafa Kayhan'ın ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        25 bıçak darbesi yetmemiş... Fotoğraflarını çekmiş!
        25 bıçak darbesi yetmemiş... Fotoğraflarını çekmiş!
        Baba ile oğul kavgası cinayetle bitti!
        Baba ile oğul kavgası cinayetle bitti!
        Küçük yaştaki sürücü can aldı!
        Küçük yaştaki sürücü can aldı!
        Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu!
        Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu!
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        Bayram ikramiyesi fark ödemeleri 3 Nisan'da yatırılacak
        Bayram ikramiyesi fark ödemeleri 3 Nisan'da yatırılacak
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        2025'in milyarder ünlüleri
        2025'in milyarder ünlüleri
        Dev derbide ilk golün önemi büyük!
        Dev derbide ilk golün önemi büyük!
        Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar
        Boykot çağrısına peş peşe tepkiler
        Boykot çağrısına peş peşe tepkiler
        Habertürk Anasayfa