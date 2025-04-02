Fenerbahçe- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Fenerbahçe- Galatasaray derbisi hangi kanalda?
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede galip gelen takım adını yarı finale yazdıracak. Berabere kalınması halinde maç uzatmalara gidecek. Uzatma diliminde de eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları yapılacak. Peki, "Fenerbahçe- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Türkiye Kupası Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı tarihi ve maç saati...
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Fenerbahçe-Galatasaray maçına sayılı saatler kaldı. İki ezeli rakip Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında karşılaşacak. Üstün gelen taraf Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselecek. Derbiyi kazanan takım, TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek. Peki, Fenerbahçe- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Fenerbahçe- Galatasaray derbisi hangi kanalda? İşte detaylar...
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FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe - Galatasaray çeyrek final Türkiye Kupası maçı 2 Nisan Çarşamba (bugün) 20.45'te oynanacak.
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FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ATV'den şifresiz olarak yayınlanacak.
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FENERBAHÇE MUHTEMEL 11
İrfan Can, Mert, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Amrabat, Szymanski, Kostic, Tadic, Talisca, En-Nesyri
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GALATASARAY MUHTEMEL 11
Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen
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ZTK ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR
Fenerbahçe ile Galatasaray, bu turnuvada 1988-1989 sezonundan bu yana toplam 13 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 6 galibiyetle öne çıkarken, Fenerbahçe 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Ezeli rekabette sarı-kırmızılılar, kupa maçlarında üstünlük sağlamayı başardı.
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