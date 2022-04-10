STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Atilla Karaoğlan

VAR: Volkan Bayarslan

SAAT: 20.30

YAYIN: beIN Sports 1

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FENERBAHÇE: Altay, Min Jae, Serdar, Osayi, Ferdi, Crespo, Zajc, İrfan Can, Rossi, Mert Hakan, Serdar Dursun

YEDEKLER: Berke, Sosa, Berisha, Valencia, Pelkas, Gustavo, Arda, Nazım, Novak, Szalai

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

GALATASARAY: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Berkan, Babel, Kerem, Gomis

YEDEKLER: Pena, İsmail, Erick, Ömer, Moruţan, Emre, Arda, Halil, Semih, Boey

TEKNİK DİREKTÖR: Domenec Torrent

FENERBAHÇE CEPHESİ

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, hanesine 56 puan yazdırdı. Sarı-lacivertli takım, haftaya Konyaspor'un 2 puan gerisinde 3. sırada girdi.

Ligde oynadığı 31 maçın 11'ini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 12'sinden mağlup ayrılan Galatasaray ise 41 puanla 13. basamakta yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

LİGDE SON 7 MAÇTA 6 GALİBİYET

Fenerbahçe, Süper Lig'de son maçlarda sergilediği performansla dikkat çekti. Sarı-lacivertli ekip, ligde çıktığı son 7 müsabakada 6 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 19 puan elde etti.

Bu süreçte 2 kez 3'er maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, tek puan kaybını ise lider Trabzonspor karşısında yaşadı. Sarı-lacivertliler, 28. haftada Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı ve çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

KADIKÖY'DEKİ SON 4 DERBİYİ KAZANAMADI

Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray ile iç sahada oynadığı son 4 karşılaşmayı kazanamadı.

Sarı-lacivertli takım, Ülker Stadı'nda Galatasaray'a karşı son galibiyetini 2016-2017 sezonunda elde etti. Fenerbahçe, 20 Kasım 2016'da oynanan karşılaşmadan Robin van Persie'nin golleriyle 2-0 galip ayrılmıştı.

Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray ile yaptığı son 4 derbide 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Sarı-lacivertliler, sahasında rakibiyle 2017-2018'de 0-0 ve 2018-2019'da 1-1 berabere kaldı. Galatasaray, Ülker Stadı'nda 2019-2020 sezonunda oynanan mücadeleyi 3-1, 2020-2021'de yapılan derbiyi ise 1-0 üstün tamamladı.

İSMAİL KARTAL'IN DERBİ KARNESİ

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 4 derbide 9 puan elde etti. Sarı-lacivertli takım, 2014-2015 sezonunda Kartal yönetiminde Beşiktaş'ı deplasmanda 2-0, Kadıköy'de ise 1-0 mağlup etmişti. Söz konusu sezonda Galatasaray'a deplasmanda 2-1 yenilen Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda ise sarı-kırmızılılara 1-0 üstünlük kurmuştu.

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde 2014 Ağustos'ta TFF Süper Kupa maçında Galatasaray ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0 tamamlanan derbiyi penaltı atışları sonucunda 3-2 kazandı.

GALATASARAY CEPHESİ

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 31 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 41 puanla 31. haftayı averajla 13. sırada tamamladı.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Bu sezonu istediği gibi geçiremeyen ve ligin ilk yarısında da evinde Fenerbahçe'ye yenilen Galatasaray, taraftarlarına derbi galibiyeti hediye ederek sezonu tamamlamak istiyor.

SON 6 MAÇTA 4 GALİBİYET

Galatasaray, Süper Lig'de son oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar söz konusu mücadelelerde Göztepe, Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük maçlarından 3 puanla ayrıldı. Aslan, Konyaspor ve Gaziantep FK'ya da mağlup oldu.

KADIKÖY'DEKİ SON 4 DERBİDE 2 GALİBİYET 2 BERABERLİK

Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 4 derbide mağlup olmadı.

Kadıköy'deki son yenilgisini, 2016-2017 sezonunda, 20 Kasım 2016'da oynanan maçta yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonraki 4 derbide rakibine boyun eğmedi.

Galatasaray, Fenerbahçe ile Ülker Stadı'nda oynadığı son 4 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

395. RANDEVU

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 113 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 394 maçtan 147'sini kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 125 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 538 gole, Galatasaray 490 golle karşılık verdi.

LİGDE 130. SINAV

Galatasaray ile Fenerbahçe, 64. sezonu oynanan lig tarihinde 129 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 51-35 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 160, sarı-kırmızılılar ise 124 gol kaydetti.

SON 10 RESMİ MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 6'sı berabere tamamlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 2, Fenerbahçe 2 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı. Son 10 derbide Galatasaray 8 gol atarken, Fenerbahçe 7 kez ağları havalandırdı.