Muslera'nın cezalı olduğu ilk 3 UEFA Avrupa Ligi maçında ve AZ Alkmaar ile oynanan son 16 play-off turu rövanş karşılaşmasında görev alan tecrübeli kaleci, söz konusu karşılaşmalarda toplam 8 gol yedi. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2 kez sonradan oyuna giren tecrübeli kaleci, bu karşılaşmalarda 1 kez kalesinde golü gördü.