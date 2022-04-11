Aynı bölgeden gelen bir rakibe karşı önlem alınamaması ise Torrent'e yazar. Bırakın önlem almayı, oyuncu değiştirmek için bile bu kadar süre geçirmesi de "anlaşılamazlar" arasına girdi. Sonuçta daha fazla isteyen kazandı. Daha fazla isteyen de kesinlikle Fenerbahçe'ydi. İsmail Kartal bence devam etme hakkını kazandı. Eğer başka birini getirirlerse de Kartal'ın gölgesi hep üzerlerinde olacak. Daha önce de söylediğim gibi keşke adı İsmail değil de "Ismael" olsaydı!