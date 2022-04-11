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Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yazar yorumları

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0'lık skorla geçti! Spor yazarları, Fenerbahçe'nin derbideki performansını yorumladı

11.04.2022 - 10:09 | Güncelleme: FUTBOL

  • ŞANSAL BÜYÜKA

    Fenerbahçe’nin çok iyi maçlarından biri değildi... Ama çok iyi bir sonuç aldı... Galatasaray‘ın en kötü maçlarından biri değildi... Ama Kadıköy’den çıkacak oyunu da oynamadı... Aslında hafif bir dokunuşta futbolcuların üçer-beşer takla attığı bir maç izledik... 

  • Derbi büyüklüğünün gerisinde kalan, sonucuyla Fenerbahçelileri süper mutlu eden, Galatasaray adına “son teselli”nin de hayal olduğu bir maç seyrettik... Ne olursa olsun, sezon boyunca yerden yere vurulan Fenerbahçe‘yi ayağa kaldıran ve futboluyla, sonuçlarıyla belirli bir ivme kazandıran teknik direktör İsmail Kartal‘ın en azından bir alkışı hak ettiğini düşünüyorum...

  • ERMAN TOROĞLU

    Son yıllarda bu kadar bariz, açık ara kalitede bir derbi seyretmedim. Fenerbahçe planlı, programlı tıkır tıkır oynadı. Hiçbir şekilde hakemdir, seyircidir, rakiptir tartışması olmadan net bir galibiyet aldılar. İsmail Kartal geldikten sonra Fener'de çok şey düzeldi. Her şeyden önce takım olarak oynamaya başladılar, isim olarak değil. 

  • Sahada herkes birbirine yardım ediyor. O daha büyük bu küçük ayrımı yok. F.Bahçe'de dün görevini yapmayan bir oyuncu arayın desem kimseyi bulamazsınız. Aslında biraz daha sıksalar tarihi bir fark olabilirdi. Koca 90 dakikada kaleci Altay'ı zorlayan pozisyon olmadı.

  • AHMET ÇAKAR

    Ezeli rekabet eski haline geri döndü. Fenerbahçe stadında kazanan taraf ev sahibi oldu. Oyuna baktığımızda da Fenerbahçe'nin hak ettiğini söyleyebiliriz. Sarı-lacivertliler rakibini iyi çözmüş. Oyuna ağır bir baskı ve presle başladılar.

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