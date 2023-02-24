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Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Mehmet Aurelio, "Avrupa Ligi’nde grup aşamasındaki rakiplerimizi güzel geçtik. Biz de takımda konuştuğumuzda Sevilla ve Manchester United’ı düşünmüştük ve Sevilla çıktı güzel de oldu." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Sevilla'yı 2008'de Şampiyonlar Ligi son 16 turunda elediğini hatırlatan Aurelio, şöyle konuştu:

"2008'de Sevilla ile iki maç yaptık, ilk maçı Kadıköy'de kazanmış, orada da rakibimizi penaltılarla geçmiştik. İnşallah iki maçı da kazanacağız ve turu geçeceğiz. Sevilla'yı biliyoruz, oradaki havaya da hakimiz. İnşallah tekrar sevinen taraf oluruz ve turu geçeriz. Takım içerisinde o günleri de konuşacağız ve Fenerbahçe olarak o günkü başarıyı tekrar edip, turu geçeceğiz. Evet, zor olduğunu da biliyoruz ama avantajımız da var. İnşallah ilk maçı güzel bir skorla kazanacağız, sonra da final niteliğinde bir maç oynayacağız. Penaltılara kalmadan inşallah güzel bir skorla kazanacağız."

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