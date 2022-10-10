Bir de Altay var. İnsanları kurtarıcı, hatta zaman zaman mucize kaleci performanslarına alıştırınca vasat olmak dahi göze batar. Vasatın altına düşünce de psikolojik kırılmalar oluyor tabii. Yaptırdığı penaltı mental form durumu hakkında çok olumsuz şeyler söylüyor. Halbuki hatasını hemen unutmasıyla ünlüdür. Bu dramdan ve bunca olumsuzluktan 3 puanı hem de Batshuayi ile çıkarmak bir şampiyonluk adayı için çok şey. (FANATİK)