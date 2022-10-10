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Son dakika: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları! Mehmet Demirkol: Bir şampiyonluk adayı için... - Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Fenerbahçe, ilk yarısında 2-1 yenik duruma düştüğü müsabakanın uzatma bölümünde bulduğu golle rakibini 5-4 mağlup etti. Spor yazarları, sarı-lacivertlilerin aldığı 5 gollü galibiyeti değerlendirdi

10.10.2022 - 09:40 | Güncelleme: ABONE OL

  • MEHMET DEMİRKOL: ŞAMPİYONLUK İÇİN ÇOK ŞEY!

    Takım boyunu uzun süre sonra ilk kez ayarlayamayınca iş Ümraniye maçına döndü. Fenerbahçe 3’lü oynarken 4’lüde olduğundan çok daha iyi bir savunma hattı oluşturuyor. Sadece ofsayta düşmemek değil, baskıyı manalı kılmak için. Dün bir de Lincoln sol bek olunca burada ortaya çıkan sorun büyüdü. Ayarı tutturamadı. Borini’nin İsmail üzerindeki amansız baskısı da bunda etkili oldu.

     

  • Bir de Altay var. İnsanları kurtarıcı, hatta zaman zaman mucize kaleci performanslarına alıştırınca vasat olmak dahi göze batar. Vasatın altına düşünce de psikolojik kırılmalar oluyor tabii. Yaptırdığı penaltı mental form durumu hakkında çok olumsuz şeyler söylüyor. Halbuki hatasını hemen unutmasıyla ünlüdür. Bu dramdan ve bunca olumsuzluktan 3 puanı hem de Batshuayi ile çıkarmak bir şampiyonluk adayı için çok şey. (FANATİK)

  • ERMAN TOROĞLU: BATSHUAYI DERS VERİYOR!

    Bir laf vardır; deli deliyi görünce çomağını saklarmış… Bu güzel laf. Dünkü maç başlıyor, F.Bahçe karşısında baskı yapan bir takım yani hücum pres. Seyircinin de etkisiyle bütün enerjisini hücumda kullanan bir takım. Aslında yaptıkları doğru ama dün Karagümrük bir çıktı aynı F.Bahçe gibi. O da hücum presle başladı. Yani ilk yarı olduğu gibi Rus ruletine döndü. Goller karşılıklı ilk yarıda…

  • F.Bahçe'nin yedek kulübesi geçen sene 49 tane gol atmış. Serdar Dursun 15, Batshuayi 14, Zajc 9, Rossi 6, Arda Güler 3, Serdar Aziz 2… Düşünebiliyor musunuz F.Bahçe'nin sahadaki ve kenardaki gücünü… Nitekim 90+5'te Batshuayi noktayı koyuyor. Geçen sene Beşiktaş'ta 14 gol atan Batshuayi, topları direkten dönen Batshuayi… Hani derler ya 'Kendin pişir kendin ye.' Batshuayi, Beşiktaş seyircisine ve yönetimine bu yıl ders vermeye devam edecek. (SABAH)

  • UĞUR MELEKE: PIRLO VE TAKIMI İYİ Kİ VAR

    Hep eğlence vadediyorlar, Süper Lig’de iyi ki varlar. Ama bu tip maçları kazanabilecek güçlü bir mantaliteleri henüz oluşmadı. Dün Fenerbahçe sallantılı bir performans sergiledi, Szalai bireysel hatalar yaptı. Altay gününde değildi. Ama maçın büyük bölümünde Fenerbahçeliler’in mağlup olacaklarını düşündüklerini sanmıyorum.

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