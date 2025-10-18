Habertürk
        Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte FB muhtemel 11'i!

        Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Ligde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet 4 beraberlik alan sarı-lacivertliler 16 puan topladı. Şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, Karagümrük deplasmanında hata yapmak istemiyor. Karagümrük ise alacağı puan ve puanlarla düşme hattından kurtulmak istiyor. Peki, "Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı tarihi ve maç saati...

        Giriş: 18.10.2025 - 20:09 Güncelleme: 18.10.2025 - 20:09
        • 1

          Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı için geri sayım başladı. Milli aranın ardından Süper Lig'de heyecan 9. hafta maçları ile sürüyor. Ligde iki takımın karşı karşıya geldiği 16 maçta Fenerbahçe'nin 11 galibiyeti bulunurken 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Sarı lacivertlilerin bu karşılaşmalarda 1 mağlubiyeti bulunuyor. Peki, "Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...

        • 2

          FENERBAHÇE-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı 19 Ekim Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. .

        • 3

          FENERBAHÇE-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

          Chobani Stadyumu'ndaki müsabaka Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          REKABETTE 17. MAÇ

          Fenerbahçe 16 puan mücadelesinin 11'ini kazanırken Fatih Karagümrük, 1 maçta galibiyetle ayrıldı

          Ligde iki takımın karşı karşıya geldiği 16 maçta Fenerbahçe 11 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Fatih Karagümrük, sarı-lacivertliler karşısında 1 kez galibiyete uzanan taraf oldu.

          Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 28 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 18 gol gördü.

        • 5

          FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

          Fenerbahçe'de 7 eksik oyuncu bulunuyor.

          Tedavisine devam edilen kaleciler Ederson ve İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra, Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş, bu maçta forma giyemeyecek.

          Sarı kart cezalısı Milan Skriniar ile kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da Fatih Karagümrük karşısında oynamayacak.

