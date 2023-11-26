Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı CANLI YAYIN
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de geride kalan 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 31 puan toplayan Fenerbahçe, 1 maç eksiğiyle Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunuyor. Süper Lig'in ilk 8 haftasında 6 puan toplayarak beklentilerin altında kalan Fatih Karagümrük, son 4 maçta aldığı sonuçlarla yükselişe geçti. Karagümrük'ün ligde 14 puanı bulunuyor. Fenerbahçe - Fatih Karagümrük mücadelesine dair tüm detaylar haberimizde...
STAT: Ülker Stadyumu
HAKEM: Arda Kardeşler
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, İsmail, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko
Fatih Karagümrük: Dituro, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent, Eysseric, Feghouli, Rohden, Can Keleş, Mendes, GüvenMAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig'de geride kalan 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 31 puan toplayan Fenerbahçe, 1 maç eksiğiyle Galatasaray'ın 3 puan gerisinde yer alıyor.
Ligde son 2 maçta önce Trabzonspor'a sahasında 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, ardından Adana Demirspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.
Üst üste 10 galibiyetin ardından 2 haftayı 3 puan alamadan tamamlayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte tekrar çıkışa geçmeyi hedefliyor.
Süper Lig'in ilk 8 haftasında 6 puan toplayarak beklentilerin altında kalan Fatih Karagümrük, son 4 maçta aldığı sonuçlarla yükselişe geçti. İç sahadaki 2-0'lık Adana Demirspor galibiyetinin ardından evinde Trabzonspor'la golsüz berabere kalan kırmızı-siyahlılar, Konyaspor deplasmanından da 1-1'lik skorla döndü. Fatih Karagümrük, son maçında evinde Sivasspor'u 3-0 mağlup etti.
Son 4 lig maçında 8 puan toplayan Alparslan Erdem'in ekibi, bu maçlarda 6 gol atarken kalesinde yalnızca 1 gol gördü.
Milli maç arasında RAMS Başakşehir'le hazırlık maçında karşılaşan kırmızı-siyahlı ekip, bu müsabakayı da 2-1 kazandı.
15. RANDEVU
Fenerbahçe ile VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig tarihinde 15. kez karşılaşıyor.
Ülker Stadı'nda oynanan mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin 31, Fatih Karagümrük'ün ise 14 puanı bulunuyor.
İki ekip arasında Süper Lig'deki rekabet, 1959-1960 sezonunda Fatih Karagümrük'ün deplasmanda aldığı 2-0'lık galibiyetle başladı.
Fenerbahçe, bu maçın ardından rakibiyle oynadığı hiçbir karşılaşmayı kaybetmedi.
GEÇEN SEZON EN GOLLÜ MAÇA İMZA ATTILAR
İki takım, geçen sezon Kadıköy'de oynanan maçta ligin en gollü 90 dakikasına imza attı.
9 golün atıldığı müsabakadan Fenerbahçe, 5-4'lük galibiyetle ayrılmayı başardı.
İki ekip, 14 Süper Lig maçının yanı sıra Türkiye Kupası'nda 2, Donanma Kupası'nda ise 1 kez rakip oldu.
1983-1984 sezonunda Türkiye Kupası 6. Kademe eşleşmelerinde rakip olan iki ekipten Fenerbahçe, kırmızı-siyahlıları iki maçta da mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Sahasındaki maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, deplasmandan da 1-0'lık galibiyetle döndü.
Fenerbahçe, Türkiye Donanma Kupası'nda da 1983-1984 sezonunda rakip olduğu Fatih Karagümrük'ü 3-1'lik skorla kupanın dışına itmeyi başardı.