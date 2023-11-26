Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı CANLI YAYIN

STAT: Ülker Stadyumu

HAKEM: Arda Kardeşler

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, İsmail, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

Fatih Karagümrük: Dituro, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent, Eysseric, Feghouli, Rohden, Can Keleş, Mendes, Güven

Milli maç arasında RAMS Başakşehir'le hazırlık maçında karşılaşan kırmızı-siyahlı ekip, bu müsabakayı da 2-1 kazandı.

Süper Lig'in ilk 8 haftasında 6 puan toplayarak beklentilerin altında kalan Fatih Karagümrük, son 4 maçta aldığı sonuçlarla yükselişe geçti. İç sahadaki 2-0'lık Adana Demirspor galibiyetinin ardından evinde Trabzonspor'la golsüz berabere kalan kırmızı-siyahlılar, Konyaspor deplasmanından da 1-1'lik skorla döndü. Fatih Karagümrük, son maçında evinde Sivasspor'u 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, bu maçın ardından rakibiyle oynadığı hiçbir karşılaşmayı kaybetmedi.

Fenerbahçe ile VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig tarihinde 15. kez karşılaşıyor.

GEÇEN SEZON EN GOLLÜ MAÇA İMZA ATTILAR

İki takım, geçen sezon Kadıköy'de oynanan maçta ligin en gollü 90 dakikasına imza attı.

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9 golün atıldığı müsabakadan Fenerbahçe, 5-4'lük galibiyetle ayrılmayı başardı.

İki ekip, 14 Süper Lig maçının yanı sıra Türkiye Kupası'nda 2, Donanma Kupası'nda ise 1 kez rakip oldu.

1983-1984 sezonunda Türkiye Kupası 6. Kademe eşleşmelerinde rakip olan iki ekipten Fenerbahçe, kırmızı-siyahlıları iki maçta da mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Sahasındaki maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, deplasmandan da 1-0'lık galibiyetle döndü.

Fenerbahçe, Türkiye Donanma Kupası'nda da 1983-1984 sezonunda rakip olduğu Fatih Karagümrük'ü 3-1'lik skorla kupanın dışına itmeyi başardı.