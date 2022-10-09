Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti; mücadele nefesleri kesti! Üç penaltı kararının çalındığı mücadele, sezonun en gollü maçı olurken sarı-lacivertliler galibiyete 90+5'te Batshuayi'nin golüyle uzandı. Maça hızlı başlayan Fenerbahçe 9. dakikada öne geçti: İsmail'in şık pasında ceza sahasına sokulan Crespo uzak mesafeden yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

15. dakika oynanırken Fabio Borini sahne aldı ve skora denge geldi. 24. dakikadaki kontratakta ise Fatih Karagümrük, Kouassi'nin golüyle 2-1 öne geçti! MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ Dakikalar 28'i gösterirken bu kez Enner Valencia sahne aldı ve skora dengeyi getirdi: 2-2. İlk 45 dakika bu skorla tamamlandı.

Fenerbahçe 62. dakikada penaltı kazandı ve topun başına geçen Enner Valencia, sarı-lacivertlileri 3-2 öne geçirdi. Bu golden kısa süre sonra bu kez Fatih Karagümrük penaltı kazandı ve Borini hata yapmayarak skoru 3-3'e getirdi. 71. dakikada VAR incelemesi sonrasında Fenerbahçe bir penaltı daha kazandı ve Valencia hat-trick yaparak Sarı-lacivertlileri bir kez daha öne geçirdi.

84. dakika oynanırken Caner Erkin'in kestiği top yükseklik kazanırken Fenerbahçe'den kiralanan Burak Kapacak, kafa vuruşuyla skora bir kez daha denge getirdi. 90+5. dakika oynanırken savunma arkasına sarkan Batshuayi Fenerbahçe'yi bir kez daha öne geçirdi ve maçın son sözünü söyledi. MAÇIN DAKİKALARI 6. dakikada Valencia'nın kafayla aşırdığı topla ceza sahası sol çaprazında buluşan İrfan Can Kahveci, defans oyuncusunu çalımlayarak sol ayağıyla şutunu çekti. Top rakip defansa çarparak kornere çıktı. 9. dakikada sarı-lacivertlilerin ilk golü geldi. İsmail Yüksek'in topuk pasında topla buluşan Crespo, topla ceza sahası önüne kadar gelerek sert bir şut çekti, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

11. dakikada bu kez konuk ekip atak geliştirdi. Caner Erkin'in sol kanattan ortaladığı topa ön direkte bulunan Borini kafayla vurdu. Top yandan dışarıya gitti. 16. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanatta rakibinden sıyrılan Colley'in ceza sahası içine doğru yerden kestiği pasta topu iyi kontrol eden Borini, defans oyuncusunu çalımlayarak geçti ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak ağlara yöneldi: 1-1 24. dakikada konuk ekip bulduğu golle öne geçti. Ceza sahası önünde rakibini çalımlayarak dönen Borini'nin ara pasında sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Kouassi'nin çektiği şutta top ağlara yuvarlandı: 1-2

28. dakikada Fenerbahçe'nin beraberlik golü geldi. Lincoln Henrique'nin sol çizgiden rakibini çalımlayarak içeriye ortaladığı topa Valencia iyi yükseldi. Bu oyuncunun kafa şutunda top ağlarla buluştu: 2-2 45. dakikada sağ çizgiden arka direğe ortalayan İrfan Can Kahveci'nin havadan gelen topuna iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak sağ direğe çarparak oyun alanına döndü. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 tamamlandı. 60. dakikada penaltı kazandı. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası önünde Crespo'ya gönderdiği pasında top Caner Erkin'in eline çarptı ve hakem penaltı kararı verdi. 62. dakikada sarı-lacivertliler penaltı golüyle öne geçti. Valencia'nın penaltı vuruşunda top sağ kale direği üstünden ağlarla buluştu: 3-2

64. dakikada bu kez konuk ekip penaltı kazandı. Ceza sahası önündeki Kouassi'nin ara pasına koşan Borini'nin topuna Altay yatarak müdahale etmek istedi. Elle müdahale sonrası Borini'nin yere düşmesi üzerine hakem penaltı kararı verdi. 66. dakikada Borini'nin penaltı vuruşunda top kalenin sağ tarafından ağlara yöneldi ve konuk ekip beraberliği yakaladı: 3-3 71. dakikada Fenerbahçe yine penaltı kazandı. Ceza sahası önünde şutunu çeken Valencia'nın topunu Nicholas eliyle kesti. Hakem VAR incelemesinden sonra penaltıya hükmetti. 73. dakikada Valencia, ilk penaltı vuruşunu yaptığı gibi aynı sağ köşeye gönderdiği topla takımını öne geçirdi: 4-3 83. dakikada Karagümrük bir kez daha beraberliği yakaladı. Sol kanattan kullanılan taç atışında Caner Ergin topu ceza sahasına gönderdi. Caulker'in kafayla yükselttiği top Szalai'den sekip arka direğe yöneldi. Burada bekleyen Burak Kapacak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-4 90+2. dakikada ceza sahası yayı önünde topla buluşan Rossi'nin şutunda topu kaleci zorlukla kontrol etti. 90+5. dakikada ev sahibi ekip bulduğu golle bir kez daha öne geçti. Szlai'nin kendi yarı alanından ileriye doğru havadan yönlendirdiği topu, ceza sahası içinde bekleyen Batshuayi, sağ ayağıyla iyi kontrol edip soluna aldı. Bu oyuncunun şutunda top ağlara gitti: 5-4 Karşılaşma, sarı-lacivertli ekibin 5-4 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Ülker Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Lincoln Henrique (Dk. 76 Alioski), İsmail Yüksek, Crespo, İrfan Can Kahveci (Dk. 88 Serdar Dursun) , Emre Mor (Dk. 76 Rossi), Valencia (Dk. 90+10 Serdar Aziz), Pedro (Dk. 88 Batshuayi) VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun (Dk. 73 Caulker), Biraschi, Dresevic, Caner Erkin, Ozdoev (Dk. 52 Nicholas), Jimmy Durmaz, Shukurov (Dk. 82 Diagne), Kouassi, Borini, Colley (Dk. 73 Burak Kapacak) Goller: Dk. 9 Crespo, Dk. 28, Dk. 62 ve Dk. 73 (Penaltıdan) Valencia , Dk. 90+5 Batshuayi (Fenerbahçe), Dk. 16 ve Dk. 66 (Penaltıdan) Borini, Dk. 24 Kouassi, Dk. 83 Burak Kapacak (VavaCars Fatih Karagümrük) Sarı kartlar: Dk. 27 Salih Dursun, Dk. 58 Shukurov Dk. 71 Nicholas, Dk. 71 Pirlo (Teknik Direktör), Dk. 79 Borini (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 55 Crespo (Fenerbahçe)