Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        86
        Fenerbahçe
        FB
        78
        Beşiktaş
        BJK
        58
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        57
        Rams Başakşehir
        İBFK
        51
        ikas Eyüpspor
        EYP
        50
        Göztepe
        GÖZ
        47
        Trabzonspor
        TS
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        46
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        43
        Gaziantep FK
        GFK
        42
        Bellona Kayserispor
        KYS
        41
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        40
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        38
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        20
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Eyüpspor mesaisine başladı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Eyüpspor mesaisine başladı

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 36'ncı haftasında 18 Mayıs Pazar günü Eyüpspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 19:52 Güncelleme: 12.05.2025 - 19:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe Eyüpspor mesaisine başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman salonda gerçekleştirilen core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı pas çalışmaları ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktaladı.

        Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        Özel: Barışın yanındayız
        Özel: Barışın yanındayız
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!
        Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!
        12 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        12 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        "Ayla"dan acı haber
        "Ayla"dan acı haber
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bugün tarihi bir gün"
        "Bugün tarihi bir gün"
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti
        Habertürk Anasayfa