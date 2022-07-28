FENERBAHÇE EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILDI?



Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hasreti ise 13 sezona çıktı.



Sarı lacivertliler en son 2008-09 sezonunda Devler Ligi'nde mücadele etmişti.



Arsenal, Dinamo Kiev ve Arsenal ile aynı grupta yer alan Fenerbahçe, grubu 2 beraberlik 4 mağlubiyetle son sırada tamamlamıştı.