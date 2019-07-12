"Fenerbahçe'nin Badou Ndiaye'ye ilgisi var. Fenerbahçe'den Ndiaye'ye bir teklif ulaştı. Ndiaye, Fenerbahçe'ye transfer olmak için düşünüyor. Ndiaye ile konuştum. Ndiaye, Fenerbahçe'nin bir opsiyon olduğunu fakat bu durumun şu anda erken olduğunu söyledi. Ndiaye, Fenerbahçe'ye transfer olabilir. Şu anda bu transfer için kesin ifadeler kullanamam ama olma ihtimali var."