Fenerbahçe Dominik Livakovic transferinde geri sayıma geçti!
Kadrosuna yaptığı flaş takviyelerle dikkat çeken Fenerbahçe'de sıra geldi kaleci transferine... Sarı-lacivertliler, uzun süredir görüştüğü Dinamo Zagreb'in file bekçisi Dominik Livakovic'in transferinde son aşamaya geldi.
- 1
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler kaleci takviyesine çevrildi.
- 2
Altay Bayındır, Gaziantep FK maçındaki performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olurken, sarı-lacivertli yönetim de kaleci transferini bitirmek için kolları sıvadı.
- 3
Fenerbahçe'nin, uzun süredir peşinde olduğu Dominik Livakovic'i bu hafta içinde kadrosuna katmak istiyor.
-
- 4
Hırvat kaleciyle her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb'le de aradaki pürüzleri gidermeye çalışıyor.
- 5
Livakovic için Hırvat ekibi 10 milyon euro isterken, Fenerbahçe yönetimi de bu rakama yakın bir teklifle son kez Dinamo Zagreb'in kapısını çalacak.
- 6
SÜRPRİZ RAKİP ALMERIA!
Bu arada Livakovic transferinde Fenerbahçe’ye İspanyol ekibi Almeria rakip oldu.
-
- 7
Dinamo Zagreb'in, sarı lacivertlilerle anlaşamaması halinde, La Liga ekibiyle masaya oturması bekleniyor.
- 8
28 yaşındaki kaleci, geçen sezon Dinamo Zagreb formasıyla 50 maça çıktı.
- 9
Hırvatistan Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası’nda sergilediği performansla da dikkat çeken Livakovic, Avrupa kulüplerinin takibine girmişti.
-
- 10