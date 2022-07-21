AHMET ÇAKAR: YENİ FENERBAHÇE IŞIK VERMEDİ

Skor iyi ama Fenerbahçe'yi hiç beğenmedim. İsmail Kartal'lı F.Bahçe'den kesinlikle daha iyi değiller hatta baskı ve istek anlamında daha kötüler. Dua etsinler Dinamo Kiev eski Dinamo Kiev değil. Yılların Kiev'i çok farklı takımdı. Belki savaş ya da oyuncu kaybı nedeniyle Kiev sıradan bir Süper Lig takımı görünümünde. Fenerbahçe'de dün gece görmediğimiz bir tek Joao Pedro var. Ama ne Jorge Jesus, ne Bruma, ne de Lincoln, F.Bahçe'yi kaldırmış indirmiş değiller.