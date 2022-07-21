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"Kadıköy'de 'AYAR' YAPILIR!" Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı sonrası yazar yorumları

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı yazar yorumları

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Dinamo Kiev ile deplasmanda golsüz berabere kalan Fenerbahçe, ikinci maç için avantaj sağladı. Mücadelenin rövanşı 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadı'nda oynanacak. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçını yorumladı. İşte Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçının yazar yorumları ve köşe yazıları...

21.07.2022 - 09:44 | Güncelleme: ABONE OL

  • MEHMET DEMİRKOL: BAŞLANGIÇ İYİ NOKTADA

    Fenerbahçe'nin hücumda kalabalık olmasını sağlayan yapı Dinamo Kiev'in hızlı çıkma girişimlerinde bir soruna da yol açtı. Orta saha merkezindeki ikilinin zaman zaman yer paylaşımında zorluk çekmesi Kiev'in hızlı çıkışlarında geniş alanlar bulmasına yol açtı. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Hala önde bu rotasyonun en kullanışlı oyuncusu Serdar Dursun. Arda'yla birlikte oyuna girince Kiev savunması için kontrol edilmesi zor bir alan paylaşımı ve kullanımı ortaya çıktı. 

  • Özetle: Başlangıç aşamasında takım iyi bir noktada. Oyun otomatiğini oluşturmak için zamana ihtiyaç var. Bu aşamada Şampiyonlar Ligi'ne katılım şansı yakalamak kolay değil. Sürekli sil baştan yapmanın doğal dezavantajı da bu. (FANATİK)

  • AHMET ÇAKAR: YENİ FENERBAHÇE IŞIK VERMEDİ

    Skor iyi ama Fenerbahçe'yi hiç beğenmedim. İsmail Kartal'lı F.Bahçe'den kesinlikle daha iyi değiller hatta baskı ve istek anlamında daha kötüler. Dua etsinler Dinamo Kiev eski Dinamo Kiev değil. Yılların Kiev'i çok farklı takımdı.  Belki savaş ya da oyuncu kaybı nedeniyle Kiev sıradan bir Süper Lig takımı görünümünde. Fenerbahçe'de dün gece görmediğimiz bir tek Joao Pedro var. Ama ne Jorge Jesus, ne Bruma, ne de Lincoln, F.Bahçe'yi kaldırmış indirmiş değiller.

  • 0-0'lık sonuç İstanbul'daki maç için iyi. F.Bahçe, İstanbul'da turu geçebilir ama takım olarak çok daha fazla ışık vermek zorundalar. Çünkü Ali Koç'lu F.Bahçe, tüm yatırımlarını önümüzdeki sezon için yaptı. Bekleyip göreceğiz... (SABAH)

  • SERDAR ALİ ÇELİKLER: OYUN ORTA, UMUT İYİ

    Dinamo Kiev çok tecrübeli bir hocaya ve gayet iyi oyunculara sahip güçlü bir takım. Eşleşmenin favorisi de onlardı. Bu şartlar altında Fenerbahçe'den geleceğe dair ümit ışıkları alıp alamayacağımızı merak ediyordum sadece.  Maç başladı ve birbiriyle daha yeni oynamaya başlayan bir takım olmasına rağmen bir baktık ki oyuna hükmeden takım Fenerbahçe. 

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