07 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşıyor. Ligde oldukça kötü bir dönem geçiren ve son 5 maçta galibiyet alamayan Fenerbahçe, haftaya 39 puanla 7. sırada giriyor. Ersun Yanal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Yukatel Denizlispor karşısında teknik direktörsüz...
FENERBAHÇE - DENİZLİSPOR
STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Zorbay Küçük
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Tolgay, Ozan, Mehmet, Ferdi, Kruse, Muriç
TEKNİK DİREKTÖR: Zeki Murat Göle
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Garry Rodrigues ve Sadık Çiftpınar ile Simon Falette, Yukatel Denizlispor karşısında forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra Serdar Aziz, Ozan Tufan, Vedat Muric ve Altay Bayındır sarı kart görmeleri durumunda 26. haftadaki İttifak Holding Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.
EMRE BELÖZOĞLU TEKNİK HEYETTE YER ALDI
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ayrılışının ardından antrenörler Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız'ın yanı sıra tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu da antrenmanda takımın başında yer almıştı. Sarı-lacivertliler antrenmanda, tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu ile antrenörler Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde çalışmıştı.
40. RANDEVU
İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette geride kalan 39 maçta sarı-lacivertliler 26, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet elde etti, 9 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 89 golüne, Denizlispor 34 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Denizli'de yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.
DENİZLİSPOR GALİBİYETE HASRET
Denizlispor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 11 maçta galibiyete ulaşamadı. Fenerbahçe karşısında lig maçlarında son galibiyetini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında, 18 Mart 2005 tarihinde evinde 2-0'lık sonuçla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 11 randevudan 8'ini kaybetti, 3'ünde berabere kaldı.
FENERBAHÇE SON 7 MAÇI KAZANDI
Fenerbahçe, Denizlispor ile ligde yaptığı son 7 maçı da üçer puanla kapattı. Sarı-lacivertliler, 2006-2007 sezonunun ikinci yarısında evinde 2-2 berabere kaldığı rakibiyle daha sonra 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 ve bu sezonun ilk yarısında oynadığı maçlarda galip geldi.
DENİZLİSPOR'UN İSTANBUL'DA GALİBİYETİ YOK
Fenerbahçe ile Denizlispor arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında sarı-lacivertli ekibin büyük üstünlüğü göze çarpıyor. İstanbul'da yapılan 18 lig maçında Fenerbahçe 16 galibiyet alırken, 2 maç berabere sonuçlandı, Denizlispor, Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda galibiyet elde edemedi. İstanbul'da Fenerbahçe'nin 59 golüne, Denizlispor 15 golle karşılık verebildi.
Denizlispor, İstanbul'daki beraberliklerini 1995-1996 sezonunda 0-0, 2006-2007'de de 2-2'lik skorlarla aldı. Bu arada, 1983-1984 sezonunda iki takımın lig tarihindeki ilk sınavı, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle Eskişehir'de oynanmış ve sarı-lacivertli takım 3-1 galip gelmişti.
FENERBAHÇE'NİN FARKLI GALİBİYETİ
Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerden 2'sini Denizlispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertliler, 1984-1985 ve 1996-1997 sezonlarında yeşil-siyahlı takımla Kadıköy'de yaptığı maçlardan 7-0'lık sonuçlarla galip ayrıldı.
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