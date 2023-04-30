Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe

Fenerbahçe'den Yusuf Günay tepkisi!

Fenerbahçe yöneticisi Sertac Komsuoğlu, Beşiktaş - Galatasaray derbisinde TFF Başkan Vekili Yusuf Günay'ın, maçı Dursun Özbek'le izlemesine tepki gösterdi

Giriş: 30.04.2023 - 23:19 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe'den Yusuf Günay tepkisi!
HABERTURK.COM

Fenerbahçe cephesi, Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yusuf Günay ile ilgili açıklama yaptı.

Geride kalan haftada sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın eski yöneticisi olan Yusuf Günay'ın Dursun Özbek'in TFF ziyareti sırasında görüşmede yer aldığını öne sürdü. Bu iddianın ardından Yusuf Günay, Fenerbahçe'ye cevap verdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Beşiktaş - Galatasaray derbisini sarı-kırmızılıların eski yöneticisi TFF Başkan Vekili Yusuf Günay ile birlikte izlemesine Fenerbahçe'den tepki geldi.

Fenerbahçeli Yönetici Sertac Komsuoğlu, sosyal medyada hesabından "Bu işte bir tutarsızlık var…" diyerek Dursun Özbek ile Yusuf Günay'ın fotoğrafını paylaştı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kılıçdaroğlu: Orta sınıf yok edildi
Kılıçdaroğlu: Orta sınıf yok edildi
2023 KPSS sınavı ne zaman?
2023 KPSS sınavı ne zaman?
Almanya'dan Ukrayna'ya 'IRIS-T' hava savunma sistemi
Almanya'dan Ukrayna'ya 'IRIS-T' hava savunma sistemi
102. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı?
102. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.