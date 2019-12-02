Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Fenerbahçe'nin Göztepe maçından sonra yaşadığı çifte standarda isyanı sürüyor. Geçtiğimiz hafta BTC Türk Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu kazanılan penaltı atışını değerlendirememişti. Fakat bu penaltı esnasında özellikle kaleci Farnolle'un çizgi ihlali yaptığı görüntülerde tespit edilirken ne hakem Mete Kalkavan ne de VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu bu hatayı düzeltmedi. MHK yaşanan bu olaydan sonra Mete Kalkavan'a bu hafta görev vermezken hakemler de penaltı atışı esnasında yaşanan ihlaller konusunda uyarıldı.

BU KEZ VAR DEVREYE GİRDİ

İlginç bir şekilde benzer bir olay bu hafta Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşandı. VAR incelemesi sonucu Göztepe penaltı kazanırken, Alparslan Öztürk bu atışı gole çeviremedi. Devamında Fenerbahçe golü buldu fakat VAR hakemi Fırat Aydınus atışta bu defa Altay'ın çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle hakemi uyardı. Abdulkadir Bitigen de atışı tekrar ettirdi ve bu defa Göztepe bu atışı gole çevirdi.

"ÖĞRETMENOĞLU NASIL ATANIR?"

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Fenerbahçe cephesi 6 gün arayla oluşan bu çifte standarttan ötürü isyan bayrağını çekerken özellikle iki konuda federasyon ve MHK'ya soru yöneltiyor. Bunlardan ilki Malatya'da çizgi ihlali konusunda görevini yanlış yapan Mustafa Öğretmenoğlu'nun bu hafta Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor maçının VAR hakemi olarak nasıl atandığıyla ilgili. Maçın hakemi Mete Kalkavan dinlendirilirken, Mustafa Öğretmenoğlu'nun bu hatasına rağmen maç alması Fenerbahçe kurmaylarını çileden çıkarmış durumda. Üstelik bütün hakemlerin uyarıldığı bir hataya imza atan Mustafa Öğretmenoğlu'nun maça atanması Fenerbahçe tarafından mutlaka izahat edilmesi gereken bir durum olarak gösterildi.

"PENALTIDA ÇİFTE İHLAL VAR"

Fenerbahçe kurmaylarının bir diğer sorusu ise Göztepe'nin tekrar attığı penaltıda çifte ihlal olmasına rağmen tekrar edilmemesi. 2. kez atılan penaltıda hem vuruş gerçekleşmeden önce ceza sahasına Göztepeli oyuncuların girmesi hem de Alparslan Öztürk'ün topa vurmadan önce iki kez duraksaması sebebiyle penaltının tekrar iptal edilmesi gerektiğini düşünen Fenerbahçe cephesi burada hem Abdulkadir Bitigen'in hem de Fırat Aydınus'un Fenerbahçe'yi bir kez daha mağdur eden bu kararları sonrası nasıl bir yaptırım alacaklarını da yakından takip ediyorlar.

Bu iki soruyla TFF'nin kapısını çalacak olan Fenerbahçe, yaşanan çifte standart sonrası nasıl bir karşılık alacağı ise merak konusu...