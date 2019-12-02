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Ligin 13. haftasında deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de, hakem yönetimi ve VAR uygulamalarına tepki sürüyor... Sarı-lacivertliler, hakemlerin aynı pozisyonlarda her hafta farklı kararlar verilmesi sonrası isyan etti.

Yeni Malatya maçında Emre Belözoğlu'nun penaltısı sırasında Farnolle çizgiyi etse de oyun devam etmişti. Göztepe maçında Alpaslan'ın kullandığı penaltıda, Altay'ın çizgiden açılarak kurtardığı atışın VAR incelemesi sonrası iptal edilmesi; çifte standart olarak değerlendirildi.

Fenerbahçe, Malatya ve Göztepe maçlarındaki penaltı pozisyonlarının fotoğraflarını “ÇifteStandartVAR!” etiketiyle paylaştı. Sarı-Lacivertliler dün de sosyal medya hesabından aynı etiketle Başkan Vekili Semih Özsoy ve Teknik Direktör Ersun Yanal'ın hakemlerle ilgili açıklamalarını paylaştı.

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Göztepe maçının ardından verilen kararlara sert tepki göstererek şu ifadeleri kullanmıştı: "Attığımız gol iptal edildi ve sonrasında geriye dönülüp penaltı çalındı. Peki bize olsaydı ne olurdu? Geçen haftaki Malatya maçında neden penaltı tekrarı olmadı? Oradaki puanlar nasıl izah edilecek? İnsanlar aklını başına alsın, Fenerbahçe oynanan bu oyunların üstesinden gelir."

KURAL İHLALİ İDDİASI

Öte yandan Göztepe'nin kullandığı 2. penaltıda kural hatası yapıldığı öne sürüldü. Sarı-lacivertliler, IFAB kurallarına göre; Altay'ın kalesini terk ederek, Göztepeli Alpaslan'ın da topa vurmadan önce durarak kural ihlali yaptığını savundu.

4 DAKİKA 17 SANİYE GÖNDERMESİ

Garry Rodrigues'in Göztepe'ye attığı beraberlik golü de uzun süre VAR incelemesine tabi tutulmuştu. Fenerbahçe Twitter hesabından bu süreye atıfta bulunarak "Dört dakika on yedi saniye!" yazıp, MHK'ye mesaj gönderdi.

Deplasmanda kaybedilen Kayserispor maçının ardından da hakem yönetiminden memnun olmayan sarı-lacivertlilerin, Alanyaspor maçındaki taç pozisyonu için yaptığı kural ihlali itirazı reddedilmişti.