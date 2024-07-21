Fenerbahçe'den sürpriz Gustav Isaksen hamlesi!
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-Lacivertlilerin Lazio forması giyen Gustav Isaksen'i gündemine aldığı belirtildi. İşte detaylar...
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için İtalya'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe Serie A ekibi Lazio'nun 23 yaşındaki Danimarkalı sağ kanat oyuncusu Gustav Isaksen'i gündemine aldı.
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Lazio forması giyen Gustav Isaksen'in, bu yaz takımdan ayrılacak oyuncular arasında yer aldığı belirtildi.
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Lazio'nun 23 yaşındaki futbolcunun olası satışı ile yeni yapılacak transferleri finanse etmek istediği aktarıldı.
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23 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun ayrıca Feyenoord'nun da transfer listesinde yer aldığı açıklandı.
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Ana mevkisi sağ kanat olan 23 yaşındaki Danimarkalı Gustav Isaksen, sol kanat ve santrfor olarak da görev yapabiliyor.
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Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Isaksen'in Lazio ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
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Lazio'da geçen sezon 37 maçta süre bulan Isaksen, bu maçların 15'ine ilk 11'de başladı. Isaksen, bu karşılaşmalarda 3 gol attı ve 2 asist yaptı.