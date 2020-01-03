Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri!

BEN ARFA İKİYE BÖLDÜ

Comolli'nin Hatem Ben Arfa'yı Fenerbahçe'ye transfer etmek için girişimde bulunması, taraftarı ikiye böldü. Bir grup Sarı-Lacivertli sosyal medyada yaptıkları yorumlarda Fransız yıldızın çok yetenekli bir isim olduğunu ve şampiyonluk yolunda ciddi katkı sağlayacağını belirtti.