Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

25 yaşındaki forvet, bu sezon 21 maçta 13 gol attı ve 5 asist yaptı. Fenerbahçe ile 2023 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Vedat’ın 2016 yılında Gençlerbirliği forması giydiği dönemde piyasa değeri 1 milyon Euro'ydu.