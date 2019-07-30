Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri!

Almanya'da doğup büyüyen 30 yaşındaki yıldız, Hamburg altyapısında top koşturmuş ve burada profesyonel olmuştu. Daha sonra Mainz, Schalke 04 ve Stoke City gibi ekiplerde de forma giyen Choupo-Moting, son olarak geçen yaz PSG'ye imza atmıştı.