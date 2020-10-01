Brezilyalı futbolunun ismi başta Fenerbahçe olmak üzere birçok Süper Lig kulübüyle anılıyor. Brezilyalı yıldızın Fenerbahçe ile yapacağı görüşmeden çıkacak sonuç merak ediliyor. Kanarya'nın transfer penceresini Cisse ve bir forvet ile kapatması bekleniyor. Giuliano ile anlaşma sağlanırsa son haftada 3 imzayla transfer dönemi bitecek.