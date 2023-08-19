Fenerbahçe'den dev hamle: Thomas Partey için düğmeye basıldı
Kadrosunu yıldızlarla güçlendiren Fenerbahçe hamlelerine devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Arsenal'de gözden düşen Thomas Partey için düğmeye bastı
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Fenerbahçe, Manchester United'dan Fred'in transferinin orta sahaya yeni takviye için çalışmalarına devam ediyor.
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PARTEY'İN DURUMU SORULDU
Fenerbahçe'de orta saha için gündeme gelen son isim Thomas Partey oldu.
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Sports Digitale'in haberine göre, sarı-laciverli takım Arsenal'e 30 yaşındaki futbolcunun durumunu sordu.
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İKİ MAÇTA DA 11'DE BAŞLADI
Partey'in özellikle Declan Rice transferinin ardından takımdan ayrılabileceği iddia edilmişti.
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Ancak tecrübeli futbolcu, Arsenal Community Shield'de Manchester City ve ligde Nottingham Forest ile oynadığı maçlara ilk 11'de başladı.
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PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Partey'in Arsenal ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
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2020 yılından bu yana İngiliz ekibinde forma giyen Ganalı oyuncu 101 maçta 5 gol, 4 asistlik performans gösterdi.