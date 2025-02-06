Fenerbahçe, Erzurumspor FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan Diego Carlos, Djiku ve Yusuf Akçiçek'in sağlık durumları hakkında bir açıklama yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

REKLAM advertisement1

"Yapılan tetkikler neticesinde; Diego Carlos’ta sağ diz iç yan bağ, Alexander Djiku’da sağ uyluk arka adale, Yusuf Akçiçek’te ise sol diz yumuşak doku yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır"

Müsabakanın 52. dakikasında sakatlanan Djiku'nun yerine 55. dakikada oyuna dahil olan Diego Carlos 59. dakikada sakatlanarak 61. dakikada yerini Yusuf Akçiçek'e bırakmıştı. Yusuf Akçiçek de 71. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından 75. dakikada oyundan çıkmıştı.

NE ZAMAN DÖNECEKLER?

Diego Carlos'un yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Brezilyalı futbolcunun Galatasaray derbisine yetişme ihtimali oldukça düşük. Djiku'nun iki hafta Yusuf Akçiçek'in ise 7-10 arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.

🔹 Diego Carlos Galatasaray derbisinde olmayabilir

🔹 Alexander Djiku iki hafta yok

🔹 Yusuf Akçiçek 7-10 gün içerisinde iyileşebilir



🎙️ Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeleri HT Spor muhabiri @1esrakose aktardı. pic.twitter.com/2eoOfvSEp2 — HT Spor (@HTSpor) February 6, 2025