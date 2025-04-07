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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Luiz Gustavo için geçmiş olsun mesajı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Luiz Gustavo için geçmiş olsun mesajı

        Fenerbahçe, akciğer damarında pıhtı tespit edilen eski futbolcusu Luiz Gustavo için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 15:09 Güncelleme: 07.04.2025 - 15:09
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        Fenerbahçe'den Gustavo için geçmiş olsun mesajı
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        Sao Paulo formasını giyen Luiz Gustavo göğsünde hissettiği ağrı sonrası hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından deneyimli futbolcunun akciğer damarında pıhtı tespit edildi.

        FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

        Fenerbahçe'den eski futbolcusu Luiz Gustabo için geçmiş olsun mesajı geldi.

        Sarı-lacivertlilerden yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "Akciğer damarında pıhtı tespit edilen eski futbolcumuz Luiz Gustavo’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Daha güçlü döneceğine inanıyoruz, geçmiş olsun Gustavo!"

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