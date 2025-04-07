Fenerbahçe'den Luiz Gustavo için geçmiş olsun mesajı - Fenerbahçe Haberleri

Fenerbahçe'den Luiz Gustavo için geçmiş olsun mesajı - Fenerbahçe Haberleri

Sao Paulo formasını giyen Luiz Gustavo göğsünde hissettiği ağrı sonrası hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından deneyimli futbolcunun akciğer damarında pıhtı tespit edildi.

FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

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Fenerbahçe'den eski futbolcusu Luiz Gustabo için geçmiş olsun mesajı geldi.

Sarı-lacivertlilerden yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "Akciğer damarında pıhtı tespit edilen eski futbolcumuz Luiz Gustavo’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Daha güçlü döneceğine inanıyoruz, geçmiş olsun Gustavo!"