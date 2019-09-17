Fenerbahçe'den 'kural hatası' başvurusu!

Fenerbahçe yönetimi, Alanyaspor maçında kural hatası olduğu gerekçesi ile Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurma kararı aldı. Sarı-Lacivertli yönetim, Avrupa'nın farklı liglerinden alınan görüntüleri de kullanarak TFF'ye başvuruda bulunacak.

NELER OLDU?

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 3-1 yenildiği maçta; Papiss Cisse'nin attığı 2. gol tartışma konusu olmuştu...

46. dakikada Altay'ın kullandığı autta ceza sahasında topla buluşan Jailson uzaklaştırmakta ağır davrandı. Bakasetas'ın baskında topu önünde bulan Cisse boş pozisyonda topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi. Hakem Halis Özkahya, bu gol sonrasında bir süre VAR ile görüştü ve ardından golü verdi. Bu golde, aut esnasında ceza sahasında Alanyasporlu futbolcuların bulunduğu için kural hatası olup olmadığı gündeme bomba gibi düştü.

Peki IFAB'ın belirlediği futbol kuralları nasıl?

IFAB'ın geçen aylarda yayınladığı kurallara göre aut atışlarında ceza sahası içerisinde rakip oyuncu bulunmaması gerekiyor. Ancak 'Kale vuruşu hızlı kullanılmış ve rakip oyuncular ceza sahasını terk etme fırsatı bulamamışsa hakem oyunu devam ettirebilir' deniyor.

ESKİ HAKEMLER NE DEDİ?

BÜLENT YAVUZ: HAKEM OYUNU DEVAM ETTİREBİLİR

"Kaleci avantaj sağlamak için rakip oyuncu ceza sahasının içindeyken topu oyuna kullanırsa, hakem bunu devam ettirebilir. Böyle durumlarda kaleci topu çabuk oyuna sokma avantajını kullandığı için, kural hatası olarak görülmez."

AHMET ÇAKAR: KURAL HATASI İDDİALARI DOĞRU DEĞİL

"Cisse'nin ikinci golünde gündeme getirilen kural hatası iddiaları ise doğru değil. FIFA oyunun hızlanması açısından ilk topta kaleciye direkt müdahale yoksa oyunun devam ettirilmesine izin veriyor."

SELÇUK DERELİ: KURAL HATASI VAR

"Yeni kurala göre top oyuna girene kadar, rakip takım, ceza sahası dışında olmalıdır. Çok net bir kural hatası yapılmıştır. Kaleci Altay topu oyuna sokmadan önce Cisse ceza sahası içerisinde. Bu sırada top Jailson'a gidiyor, Jailson da topu Cisse'ye kaptırıyor. Top oyuna girene kadar, rakip ceza sahası dışında olmalı."