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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Jose Mourinho'ya geçmiş olsun mesajı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Jose Mourinho'ya geçmiş olsun mesajı

        Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun safra kesesi operasyonu geçirdiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 18:21 Güncelleme: 23.12.2024 - 18:52
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        Fenerbahçe'den Jose Mourinho açıklaması!
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        Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun safra kesesi operasyonu geçirdiğini duyurdu.

        Yapılan açıklamada, operasyonun başarılı geçtiği belirtildi.

        İşte Sarı-Lavivertli kulüpten yapılan açıklama:

        "Geçmiş Olsun Jose Mourinho! Teknik Direktörümüz Jose Mourinho bugün ülkesi Portekiz'de başarılı bir safra kesesi operasyonu geçirmiştir. Sağlık durumu gayet iyi olan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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