Fenerbahçe'den Isco bombası!

Fenerbahçe için bir kez daha Isco iddiası ortaya atıldı. Transfermarktweb'e göre Real Madrid'de forma şansı bulamayan Isco, Fenerbahçe'nin yolunu tutabilir.

Habere göre Real Madrid'de istediği şansı bulamayan Isco Fenerbahçe'ye gidebilir. Türkiye'de bu transfer pek olası görünmese de Fenerbahçe, Isco'yu Mesut Özil'in yerine ideal bir oyuncu olarak görüyor.