Fenerbahçe'den gollü prova

İKİNCİ YARIDA BÜTÜN OYUNCULAR DEĞİŞTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, AL Shamal ile oynanan hazırlık maçının ikinci yarısına 10 değişiklik yaparak başladı. Jesus; Altay´ın yerine Osman Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel´in yerine Burak Kapacak, Kim Min Jae´nin yerine Yiğit Efe Demir, Attila Szalai´nin yerine Caulker, Ferdi Kadıoğlu´nun yerine Novak, İrfan Can´ın yerine İsmail Yüksek, Zajc´ın yerine Pelkas, Henrique´nin yerine Rossi, Bruma´nın yerine Valencia, Samatta´nın yerine ise Berisha´ya forma verdi.