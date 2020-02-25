ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk edecek Fenerbahçe Beko, rakibine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda galibiyet şansı tanımıyor.

Sarı-lacivertliler, 2012 yılında hizmete giren Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugüne dek rakibini 16 defa konuk etti. Fenerbahçe, biri hükmen olmak üzere 16 karşılaşmayı da galip bitirdi.

Rakibine karşı saha avantajını çok iyi kullanan Fenerbahçe Beko, sarı-kırmızılıları Ataşehir'deki salondan hep üzgün gönderdi.

GALATASARAY'IN DEPLASMANDA GALİBİYET HASRETİ 9 YILA YAKLAŞTI

Galatasaray, yaklaşık 9 yıldır Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda galip gelemiyor.

Fenerbahçe, rakibini bu sürede biri Sinan Erdem Spor Salonu, 16'sı ise Ülker Spor ve Etkinlik Salonu olmak üzere seyircisi önünde 17 kez ağırladı. Bu 17 maçı da kazanan Fenerbahçe, rakibine adeta deplasmanda galip gelmeyi unutturdu.

Sarı-kırmızılılar, deplasmanda son olarak Fenerbahçe'yi 4 Haziran 2011'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda 72-71 yenmişti.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı iç sahada yakaladığı galibiyet serisi şöyle:

Tarih Salon Skor 30.12.2011 Sinan Erdem 80-79 19.12.2012 Ülker Sports Arena 74-67 31.03.2014 Ülker Sports Arena 77-52 03.06.2014 Ülker Sports Arena 89-70 05.06.2014 Ülker Sports Arena 74-73 13.06.2014 Ülker Sports Arena 76-63 19.06.2014 Ülker Sports Arena 20-0 (Hükmen) 17.11.2014 Ülker Sports Arena 85-74 21.05.2015 Ülker Sports Arena 93-67 27.05.2015 Ülker Sports Arena 67-59 27.02.2016 Ülker Sports Arena 77-68 25.05.2016 Ülker Sports Arena 93-79 27.05.2016 Ülker Sports Arena 80-55 13.11.2016 Ülker Sports Arena 92-74 26.01.2017 Ülker Sports Arena 85-80 04.03.2018 Ülker Sports Arena 80-60 08.05.2019 Ülker Sports Arena 90-67

Not: Galatasaray, 2013-2014 sezonu play-off final serisinin son maçına çıkmadığı için Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 20-0 hükmen yenik sayılmıştı.